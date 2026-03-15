2025 yılında evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama oranı yüzde 86,3’e ulaştı. Bebeklerin yüzde 94,3’ü düzenli kontrol altında. Otizm tarama programında ise 221 bin çocuk incelendi, 273’üne teşhis konuldu.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sağlık tarama programları 2025 yılında da geniş kapsamlı şekilde devam etti.

Evlilik öncesi sağlık danışmanlığı çerçevesinde yıl boyunca 753 bin 71 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. Evlenecek çiftlerde kalıtsal hastalık risklerinin belirlenmesi maksadıyla yürütülen SMA Taşıyıcı Tarama Programı dâhilinde 2025 yılında 81 şehirde evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama oranı yüzde 86,3’ya ulaştı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl 469 bin 742 yetişkine tarama testi yapıldı. Taşıyıcı olduğu belirlenen çiftler, ayrıntılı bilgi ve genetik danışmanlık almaları için tıbbi genetik uzmanlarına yönlendiriliyor.

221 BİN ÇOCUĞA OTİZM TARAMASI

Bakanlığın verilerine göre, tam izlenen bebek oranı yüzde 94,3, tam izlenen çocuk oranı ise yüzde 92,8 oldu. Otizm tarama programı çerçevesinde geçtiğimiz yıl 221 bin 431 çocuk tarandı. 8 bin 362 çocuk riskli bulunurken, 273 çocuğa otizm teşhisi konuldu, 540 çocuk ise otizm dışında farklı teşhisler aldı.

YENİDOĞANDA ORAN YÜZDE 92

Geçen yıl 551 bin 113 yenidoğan, tarama testinden geçirildi. Halk arasında topuk kanı testi olarak bilinen ve günümüzde altı hastalığı kapsayan Yenidoğan Tarama Programı yüzde 92 seviyesine yükseldi. Program ile yenidoğanlar belirlenen hastalıklar açısından taranarak zekâ geriliği, beyin hasarı ve diğer geri dönüşümsüz sağlık problemlerinin önlenmesi amaçlanıyor

