Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Taşan dereler yolları kapatırken, sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, kısa sürede hayatı felç etti. Yağışların ardından Tabak Deresi taştı, birçok mahallede su baskınları ve ulaşım sorunları yaşandı.

Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkisinde bağlantı yolları su ve çamur altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Gazi Köy’de etkili olan dolu yağışı ise kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

ARAÇ AKINTIDA SÜRÜKLENDİ

Yaşanan selde Alper Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar’ın içinde bulunduğu otomobil, akıntıya kapılarak sürüklendi. Panik halinde araçtan atlayan iki kişiden Büyükdoğan bir tele tutunarak kurtulmayı başarırken, Ünüvar ise sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Adana’da sel faciası! Araç sürüklendi, 1 kişi hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ 2 KM UZAKTA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alper Büyükdoğan tedavi altına alınırken, Kamber Ünüvar’ın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir narenciye bahçesinde bulundu.

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye, önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ulaşım risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

