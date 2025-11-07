Endonezya'nın başkenti Jakarta'da cuma namazı sırasında patlama: Çok sayıda yaralı var!

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kentin birçok noktasından duyulan patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

54 KİŞİ YARALANDI

Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

BÖLGEDE YELEK, SİLAHLAR VE BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu aktardı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.