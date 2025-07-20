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Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir...
Ağız Kokusu, Ağız Hijyeni, Diş Taşı, Çürük, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağız kokusu, sosyal hayatı ve özgüveni zedeleyen bir sorun olmanın ötesinde, vücuttaki ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabiliyor. Dt. A. Gamze Akdereli, bu rahatsızlığın geçici olmadığını, altında önemli ağız içi ve sistemik hastalıkların yatabileceğine dikkat çekti.

En yaygın nedenin yetersiz ağız hijyeni olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Gamze Akdereli, düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil temizliğinin ihmal edilmesinin bakterilerin çoğalmasına ve kötü koku oluşumuna yol açtığını ifade etti.

Akdereli, diş eti hastalıkları, diş taşı birikimi, tedavi edilmemiş çürükler ve uyumsuz dolguların da ağız kokusunu artıran diğer başlıca nedenler arasında yer aldığını ifade etti.

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - 1. Resim

“BESLENME ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ OLUYOR”

Soğan, sarımsak gibi keskin kokulu gıdaların ağızda kalıcı kokulara neden olabileceğini belirten Dt. A.Gamze Akdereli, bu tür yiyeceklerin ardından mutlaka ağız temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, yetersiz su tüketimi ve ağız kuruluğu da ağız kokusunu tetikleyen etmenler arasında bulunuyor.

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - 2. Resim

Ağız kokusunun yalnızca ağız içinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çeken Dt. Akdereli, "Diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliği, sindirim sistemi hastalıkları, sinüzit ve bademcik enfeksiyonları gibi birçok sistemik rahatsızlık da bu soruna neden olabilir. Bu nedenle uzun süredir devam eden ağız kokusu şikayetlerinde mutlaka altta yatan başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

“AÇLIK VE DİYET DÖNEMLERİNDE SIK GÖRÜLÜYOR”

Uzun süreli açlık, oruç ya da ketojenik diyet uygulamalarında da ağız kokusu oluşabildiğini belirten Dt. Akdereli, "Bu durumlarda vücut yağ ve proteinleri yakarak keton üretir. Ketonların neden olduğu nefes kokusu ise genellikle daha keskindir" diye konuştu.

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - 3. Resim

Ağız kokusunun tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çizen Dt. Akdereli, öncelikle ağız içi muayene ile çürük, diş eti hastalıkları veya diş taşı gibi nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederken gerekli durumlarda diş taşı temizliği, çürük tedavisi veya uyumsuz protezlerin yenilenmesiyle ağız kokusunun giderilebileceğini de söyledi.

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - 4. Resim

“GÜNDE EN AZ İKİ KEZ DİŞ FIRÇALANMALI”

Koruyucu alışkanlıkların da büyük önem taşıdığını vurgulayan Dt. Akdereli, "Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi ve dil temizliği, bol su tüketimi, şekersiz sakız kullanımı ve ağız gargaraları ile destekleyici bakım yapılması gerekir. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrolleri ile bu sorun erkenden fark edilip kontrol altına alınabilir" dedi.

Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - 5. Resim

Ağız kokusunun sadece kozmetik değil, medikal bir konu olduğunu belirten Dt. Akdereli, "Ağızdan gelen kötü kokular, vücuttaki başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle hafife alınmamalı, mutlaka uzman desteği alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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