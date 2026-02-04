Kaydet

Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın-Muğla kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki durakta unutulan valiz, emniyet birimlerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında karayolunu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden kişisel eşyalar ve kıyafetler çıktı.

