GTA 6 çıkış tarihi ertelenecek mi? soruları bir süredir gündemdeydi. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, oyunun çıkış tarihini net bir dille doğrulayarak erteleme ve konsol sürümlerine ilişkin iddialara son noktayı koydu.

Oyun dünyasının dev yayıncılarından Take-Two Interactive, son finansal sonuçlarının ardından merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, oyunun çıkış tarihiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koyarken, Nintendo Switch 2 için planlanan önemli bir oyunun geliştirmesini durdurdu.

2027'ye sarkabileceği iddia ediliyordu! GTA 6 ertelenecek mi? Son noktayı koydu

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ RESMEN DOĞRULANDI

Rockstar Games, GTA 6’nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini bir kez daha teyit etti. Böylece oyunun fiziksel kopyalarının sızıntıları önlemek amacıyla 2027’ye erteleneceği yönündeki iddialar da yalanlanmış oldu.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, bu söylentilere net bir cevap vererek, “Bu plan değil” ifadelerini kullandı. Oyun, bugüne kadar iki kez ertelenmiş olsa da şirket, mevcut takvime olan güveninin tam olduğunu vurguluyor.

GTA SERİSİNE İLGİLİ FİNANSAL SONUÇLARA DA YANSIDI

GTA serisine olan ilgi, Take-Two’nun finansal sonuçlarına da yansımış durumda. 3 Şubat 2026 itibarıyla Grand Theft Auto V, 225 milyon kopyayı aşan satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmayı sürdürüyor.

Şirket, Kasım–Aralık 2025 dönemini kapsayan çeyrekte 1,76 milyar dolar net rezervasyon açıklarken, önceki yılın 125,2 milyon dolarlık zararına kıyasla artışla 929,9 milyon dolar GAAP net zarar bildirdi. Buna rağmen sonuçlar, Wall Street’in 1,58 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Take-Two, 31 Mart 2026’da sona erecek mali yıl için finansal beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Zelnick, Ekim 2025’te duyurulan son ertelemenin ardından belirlenen 19 Kasım 2026 tarihinin hâlâ geçerli olduğunu ve bu takvime bağlı kalacaklarını yineledi.

