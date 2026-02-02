Trabzonspor’da 20 haftada 8 isim pazubendi koluna taktı. Karadeniz ekibinde gerek sakatlık gerek ayrılık gerekse oyuncuyu kazanma adına farklı isimler liderliğe soyundu.

Bir takımda üç kaptan vardır ama şartlara göre bu durum değişebilir. İşte o durumun fazlasıyla değiştiği kulübün adı Trabzonspor oldu. Bordo mavililer ligde geride kalan 20 haftalık bölümünde 8 futbolcu, sahaya kaptan olarak çıktı. En fazla kaptanlığı 8 maçla Savic yaparken, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır 4, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu ikişer, Visca, Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Onuachu da birer maçta kaptandı.

ŞİMDİ KİM OLACAK?

Uğurcan Çakır’ın ayrılığı Savic’in sakatlığı sonrası takımda kaptanlık bandı sürekli el değiştirdi. Son üç maçta ise farklı isimlere bu görevler verildi. Kocaelispor maçında Mustafa Eskihellaç Kasımpaşa mücadelesinde Zubkov ve son olarak Antalyaspor karşılaşmasında da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu kaptan olarak sahaya çıktı. Kupadaki Fethiye ve ligdeki Samsunspor deplasmanında kimin kaptan olacağı ise şu an için belirsiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası