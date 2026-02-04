Süper Lig'de çıktığı 10 maçta galip gelemeyerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan TÜMOSAN Konyaspor'da, kötü gidişin faturası teknik direktör Çağdaş Atan'a kesildi.

TÜMOSAN Konyaspor, 26 Ekim 2025'te Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikten düşüşe geçti. İç Anadolu temsilcisi, bu tarihten sonra oynadığı 10 lig maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Konyaspor, öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN KARARI

Trendyol Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 19 puanla düşme potasının hemen üzerinde 14'üncü sırada yer alan yeşil-beyazlılarda yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Çağdaş Atan

90 GÜNDE 12 MAÇ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor Kulübü, 6 Kasım'da 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlılarda Çağdaş Atan dönemi sadece 90 gün sürdü. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor'un başında çıktığı 9 Süğper Lig maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Atan, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmayı da kazandı.

