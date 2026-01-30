Anadolu Ajansı
TEM Otoyolu'nda kaza: Konyaspor takım otobüsü tırla çarpıştı
Süper Lig'in 20'nci haftasında 31 Ocak Cumartesi akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor'da futbolcuları taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen Konyaspor'un takım otobüsü, Pendik Kurtköy'de bir TIR ile çarpıştı.
- Konyaspor takım otobüsü, İstanbul'da kaza yaptı.
- Kaza, Pendik Kurtköy mevkiinde meydana geldi.
- Tırla çarpışan otobüste maddi hasar oluştu.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile 31 Ocak Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Tümosan Konyaspor'un takım otobüsü kaza yaptı.
Pendik Kurtköy mevkiinde bir tırla çarpışan otobüste maddi hasar meydana geldi.
