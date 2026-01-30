Süper Lig'in 20'nci haftasında 31 Ocak Cumartesi akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor'da futbolcuları taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile 31 Ocak Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Tümosan Konyaspor'un takım otobüsü kaza yaptı.

Konyaspor futbolcularını taşıyan otobüs, TEM'de tırla çarpıştı.

Pendik Kurtköy mevkiinde bir tırla çarpışan otobüste maddi hasar meydana geldi.

