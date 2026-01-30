Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geldi. Havalimanında Beşiktaş atkısını boynuna takan 23 yaşındaki orta saha, 'Kartal' pozu vermeyi de ihtal etmedi.

Beşiktaş, orta saha transferi için görüşmelerde bulunduğu Kristjan Asllani'yi İstanbul'a getirdi. İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Kristjan Asllani

Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, 'Kartal' pozu verdi. Siyah-beyazlıların, sağlık kontrollerinin ardından Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kristjan Asllani'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro

KRISTJAN ASLLANI'NIN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine 2021 yılında altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da forma giydi. Asllani, bu sezon kiralık olarak görev yaptığı Torino'da 16 maçta 1155 dakika süre aldı.

