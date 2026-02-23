Avrupa’nın en tanınmış küçük otomobillerinden biri olan Ford Fiesta, üretiminin 2023’te sona ermesinden yalnızca birkaç yıl sonra elektrikli bir model olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

Üretimi 2023’te sona eren Ford Fiesta için geri dönüş iddiaları güçleniyor. Ford’un, Renault ile geliştirdiği yeni elektrikli altyapı sayesinde Fiesta’yı EV ve crossover formunda yeniden sahneye çıkarabileceği konuşuluyor. 2028’de yollara çıkması beklenen model, markanın küçük sınıftaki elektrikli hamlesinin kilit oyuncusu olabilir.

Yeni Renault 5'in iç mekanı

RENAULT 5 İLE EŞ DEĞER ALTYAPI

Ford’un Avrupa’daki uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına yeniden girmesi, Fransız üretici Renault ile yapılan stratejik ortaklık sayesinde mümkün olacak. Bu iş birliği kapsamında Ford, Renault’nun AmpR Small elektrikli platformunu kullanarak iki yeni kompakt EV geliştirecek.

Yeni Fiesta EV’nin, Renault 5’le aynı altyapıyı kullanması bekleniyor. Buna rağmen Ford, modelin tasarımını, sürüş karakterini ve şasi ayarlarını tamamen kendine özgü hale getirmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: Carscoops

Carscoops'un haberinde aracın nasıl görünebileceğine dair hazırlanan görselde de Renault 5’ine esintileri göre çarpıyor. Aynı zamanda Ford’un 2020 yılında gösterdiği Ford Start konseptinde ilham alındığı görülüyor.

Ford Fiesta geri mi dönüyor? Elektrikli ve crossover tasarımıyla geliyor

2028 YILINDA YOLLARA ÇIKABİLİR

Elektrikli Fiesta’nın 2028 civarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor. Araç, Fransa’daki Renault ElectriCity tesisinde üretilecek ve Ford’un küçük otomobil segmentine güçlü bir dönüş yapmasını sağlayacak.

Renault 5 EV

BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Resmi teknik veriler henüz açıklanmasa da, platform kardeşlerinden yola çıkarak bazı öngörüler yapılabiliyor:

Özellik Beklenen Değer Batarya Seçenekleri 40 kWh / 52 kWh Güç Aralığı 120 – 150 bg Performans Versiyonu ST versiyonu ihtimali Menzil (WLTP) 400 km’ye kadar

Haberle İlgili Daha Fazlası