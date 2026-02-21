FIFA, Trabzonspor’un Thomas Meunier’in Lille OSC’ye transferiyle ilgili yaptığı 5 milyon euroluk tazminat başvurusunu reddetti. Yaklaşık iki yıl süren süreç sonunda verilen kararla birlikte Meunier’in serbest kalma maddesini yasal şekilde kullandığı hükme bağlandı.

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonda Bundesliga devi Borussia Dortmund'dan bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Thomas Meunier, sezon sonunda sözleşmesinde bulunan özel maddeyi kullanarak takımdan ayrılmış ve yine bedelsiz olarak Fransız Ligi ekiplerinden Lille OSC'e transfer olmuştu.

Trabzonspor cephesi gerçekleşen transfer için, Meunier ve Lille'in sözleşme hükümlerine uymadığını iddia ederek olayı FIFA'ya taşımış ve 5 milyon Euro tutarında tazminat talep etmişti. Transferden bu yana yaklaşık 2 yıl süren davanın ardından FIFA, dosya hakkında kararını verdi.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier

"FIFA, TRABZONSPOR'UN ŞİKAYETİNİ REDDETTİ"

Meunier, Trabzonspor'un talebinin reddedildiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi.

FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti. FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi.

Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum."

Meunier'in sosyal medya hesabından paylaştığı resmi belge

Transfer olduğu 23-24 sezonunda bordo-mavili formayla 19 resmi maça çıkan Meunier, 1 gol atarken 7 asistlik performans gösterdi. Fransız futbolcu bu sezon ise, Lille formasıyla 15 maça çıkarken gol veya asist katkısında bulunamadı.

