İzmir'de sağanak yağışların ardından tarlalar balçığa döndü. Traktörleriyle araziye giremeyen çiftçiler gübreleme işlemlerini zirai insansız hava araçlarıyla yapıyor.

Kent genelinde günlerdir etkili olan sağanak tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Toprağın çamura dönüşmesi sebebiyle ağır traktörlerin tarlaya girmesi imkansız hale geldi. Ekinlere gübre atılma zamanı gelince alternatif yöntemler arayan üreticiler zirai dronlara yöneldi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA 1000 yıldan eski mezar gün yüzüne çıktı… İçinden altın takılar fışkırdı

Geniş tarım arazilerindeki mahsuller havadan uçurulan dronlar ile dakikalar içinde gübrelendi. Uygulanan bu yöntemle bitkilerin ihtiyacı olan gübre tarlanın her yerine eşit şekilde dağıtıldı. Traktörlerin çamura saplanma riski ortadan kalkarken ekinleri ezme tehlikesi havadan yapılan müdahaleyle engellendi. İzmirli üreticiler dron kullanarak yağmurun oluşturduğu balçık engelini dronla aşarak ürünlerinin gelişim sürecini güvene aldı.

Çamura bulanan tarlalara giremeyince bu çözümü buldular

EKİNLER EZİLMEDEN İŞLEM TAMAMLANIYOR

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren zirai dron operatörü Gökhan Kıyık (24), "Çeşitli firmaların desteğiyle dronlarımızı temin ederek arazilerimizde çalışmalara başladık. Başlangıçta kişisel bir ilgiyle başlayan bu süreç zamanla ticari faaliyete dönüştü. Operasyonlarımız halihazırda bu ivmeyle devam etmektedir. Geleneksel yöntemlerle traktörler tarlaya girdiğinde arazide derin tekerlek izleri oluşmaktadır ve ürün ekimlerinde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak dron kullanımıyla bu problemleri tamamen ortadan kaldırdık.

Çamura bulanan tarlalara giremeyince bu çözümü buldular

Herhangi bir iz veya ezilme kaynaklı ürün kaybımız bulunmuyor. Gübrelemeyi son derece homojen bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. İlaçlama işlemlerimizi de hiçbir ürüne zarar vermeden yüksek verimlilikle uyguluyoruz. Yağışlı havalarda arazilere traktörle girilemiyor. Dron teknolojisi tek alternatif haline geliyor. Bizler ve meslektaşlarımız sayesinde yağışlı dönemlerde arazilere müdahale edilebiliyor. Bu dönemlerde iş hacmimiz önemli ölçüde artıyor. Hava şartları elverişli olsa dahi çiftçilerimizden istikrarlı bir talep bulunuyor." dedi.

Çamura bulanan tarlalara giremeyince bu çözümü buldular

ÇAMUR ENGELİ HAVADAN AŞILIYOR

Çiftçi Murat Dirbisoğlu (53), "Geçtiğimiz yıl kuraklık ve yağış yetersizliği yaşadık. Bu yılki bol yağışlar büyük bir önem taşıyor. Ekinlere gübreyi nasıl uygulayacağım konusunda endişe yaşadım. Mardin'de ticaret yaptığımız bir meslektaşımın tavsiyesi üzerine dron teknolojisi ile tanıştım. Onun yönlendirmesiyle tarlamızda gübreleme işlemini dron ile yapmaya başladık. Traktör kullanımı ekinleri ezip toprağa zarar veriyor. Dron sayesinde gübreleme işlemini bitkilere zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Arazilerin çamur olmasından şikayetçi değiliz. Tüm canlıların bu suya ve berekete ihtiyacı var. Ekinlerimize zarar vermeden bu süreci yürüten dron operatörlerine teşekkür ederiz. Bu yenilikçi ve hasarsız tarım uygulamasından memnunuz. Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir hasat yılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası