Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Son 16'ya kalan 4 takım beli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı 24 Şubat Salı gecesi oynanan maçlarla başladı.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda oynanan 4 maç sonucunda Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen son 16 turuna yükseldi.
- Atletico Madrid, Club Brugge'u 4-1 mağlup etti.
- Bayer Leverkusen, Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı.
- Bodo/Glimt, Inter'i 2-1 yendi.
- Newcastle United, Karabağ'ı 3-2'lik skorla geçti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.
24 Şubat Salı günü oynanan karşılaşmaların sonucunda Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, son 16 turuna adlarını yazdırdı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 4-1 (3-3)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (2-0)
Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-2 (1-3)
Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (6-1)
