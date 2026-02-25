KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında, eşi Beyhan Tunçyürek tarafından 50 milyon TL’lik boşanma davası açıldı. Dilekçede, Erdem’in evlilik birliği içinde Dolunay Soysert ile ilişki yaşadığı ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği öne sürüldü.Erdem hakkındaki iddialara cevap verdi.

Aydın Erdem’in eşi Beyhan Tunçyürek, kendisini Dolunay Soysert ile aldattığı iddiasıyla Erdem’e 50 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Erdem’in evlilik birliğinin yükümlülüklerini ihlal ettiği ve ağır kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından Aydın Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Erdem, üçüncü bir kişiyle ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları reddederek, eşiyle yaklaşık dört yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını belirtti. Açıklamasında, uzun süredir psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını da öne sürdü.

“BOŞANMA SEBEBİMİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE İLGİSİ YOK”

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Eski eşim Beyhan Tunçyürek ile yaklaşık dört yıldır fiilen ayrı yaşamaktayım ve hiçbir şekilde görüşmemekteyim. Evlilik birliği yalnızca resmi statüde sürmektedir. 2024 yılında açılan anlaşmalı boşanma davası sonrasında süreç çekişmeli davaya dönmüş olup halen devam etmektedir. Boşanma sebebimin herhangi bir üçüncü kişiyle ilişkisi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. 17 ve 18 yaşlarındaki müşterek çocuklarımız, anneleri ile evliliğimizin fiilen sona erdiğini ve boşanma sürecini bilmektedirler.

“UZUN SÜREDİR PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDETİNE MARUZ KALIYORUM”

Beyhan Tunçyürek’in uzun süredir psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalmama rağmen, kendisinin tüm yaşam giderleri tarafımca karşılanmış; çocuklara ilişkin maddi yükümlülükler eksiksiz yerine getirilmiştir. Bir baba olarak üzerime düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekteyim. Eski eşimin herhangi bir masrafı karşıladığı iddiası ise gerçek dışıdır.

Devam eden dava sürecine rağmen, boşanma davasının tarafı olmayan üçüncü kişiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılması ve itibarı zedeleyici söylemlerde bulunulması hem hukuken hem de vicdanen son derece zarar vericidir. Benim dışımdaki kişilerin olumsuz etkilenmesi bu süreçle ilgili en üzüldüğüm konudur.

“HUKUKİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR”

Sürecin başından itibaren açıklamalarım yalnızca yargı süreci çerçevesinde şekillenmiştir. Özel hayatımın ve davanın gizliliğini ihlal eden, kişilik haklarıma yönelik her türlü haksız saldırıya karşı gerekli hukuki adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası