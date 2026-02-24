Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendiği Bedri Güntay’ın boşanma kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldıkları ve evlerini ayırdıkları öne sürülen çiftin, süreci dostane bir şekilde yürüttüğü konuşuluyor. Karahan cephesinden ise ilk açıklama menajeri aracılığıyla geldi.

12 yıllık evlilik bitiyor. İki çocuk sahibi olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı ve bu nedenle yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Söylentiler doğru çıktı.

EVLERİ AYIRDILAR

Bedri Güntay’ın ayrı bir eve taşınmasının, boşanma söylentilerini güçlendirdiği belirtildi. Çiftin, çocuklarını ön planda tutarak süreci karşılıklı anlayış çerçevesinde ilerletmeyi planladığı ifade edildi.

Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında 2 çocuğu var.

PELİN KARAHAN’IN MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demirörüz, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yaptı. 2. Sayfa’nın haberine göre Demirörüz, “İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz” sözleriyle duyarlılık çağrısında bulundu. Bu açıklama, ayrılık iddialarını dolaylı olarak doğrular nitelikte yorumlandı.

“EVLİLİK DÜZEN İSTER DEMİŞTİ”

Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda evliliğe dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. “Evlilik düzen ister” diyen oyuncu, eşi Bedri Güntay’ın akşam eve geldiğinde kapıyı kendisinin açmasını ve sabahları uğurlamasını istediğini ancak yoğun temposu nedeniyle bunu her zaman yerine getiremediğini şu sözlerle dile getirmişti:

“Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı. Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor.”

