Altın fiyatlarında son dakika! 25 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.310 TL ve ons fiyatı 5.185 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.535 TL’den gerçekleşiyor. Ons altının 5.100-5.250 dolar bandında konsolide olmasıyla birlikte içeride de spot ve fiziki piyasa arasındaki fark kapanıyor. Geçen ay 1 kilo altında 12 bin 500 dolara kadar açılan fiyat makası, bugün 5.000 dolara kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları dünkü değer kaybının ardından bugüne “pozitif” bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı dün %-1,6 düşüşle 5.144 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:10 itibarıyla fiyatlarda 5.185 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada son 3 işlem gününde ons altın fiyatının 5.100-5.250 dolar bandında konsolide olmaya çalıştığı görülüyor.

Altında ‘hava parası’ azalıyor! Kapalıçarşı’da makas kapanıyor

25 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 25 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.310 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.530 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 13.300 TL’den gerçekleşiyor.

FİZİKİ PİYASADA MAKAS KAPANIYOR

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkının son haftaların en düşük seviyelerine gerilemesi de dikkat çekiyor. Bugünkü fiyatlamalara göre 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark 5 bin dolara kadar geriledi. Altın fiyatları geçen ayın sonunda rekor kırdığında söz konusu fark 12 bin 500 dolara kadar açılmıştı.

PİYASADA HARARET DÜŞTÜ

Kuyumcular, ocak ayında altındaki rekor denemesinin ardından geride kalan yaklaşık 3,5 haftalık süreçte hem kâr satışlarının yaşandığını hem de daha sakin fiyatlama eğilimlerinin öne çıktığını belirterek, “Talep bir miktar normalleşti. Yüksek fiyatlardan satışa geçenler de oldu. Böylece arz-talep dengesi daha öngörülebilir hale geldi ve fiziki piyasadaki hararet bir miktar geriledi” diye konuşuyor.

DİKKATLER CENEVRE’DE

Altın fiyatları Orta Doğu’daki gelişmelere kilitlenirken, dikkatler yarın Cenevre’de gerçekleşecek üçüncü tur ABD-İran nükleer müzakerelerine çevrildi. İki ülke arasında varılacak bir mutabakatın piyasada güvenli liman talebini de düşüreceği belirtilirken, iplerin gerilmesi halinde altın fiyatlarında da jeopolitik risk fiyatlamasının hızlanabileceği ifade ediliyor.



