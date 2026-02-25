Çin'den gelen yeni bir teknoloji, elektrikli araç (EV) dünyasında fark atmayı hedefliyor. Çinli mühendisler otopark tavanlarına monte edilen raylı robot sistemleriyle şarj sürecini tamamen otonom hale getirdi.

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük dertlerinden biri olan "boş şarj istasyonu arama" devri kapanıyor. Çin’deki kapalı otoparklarda test edilmeye başlanan yeni sistemde, şarj üniteleri artık sabit bir noktada durmak yerine, tavandaki raylar üzerinde aracınızın yanına geliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu sistemle sürücü aracını otoparktaki herhangi bir boş alana park ediyor. Bir şarj istasyonuna yanaşma zorunluluğu bulunmuyor.

Kullanıcı telefonundaki bir uygulama üzerinden şarj talebi gönderiyor. Tavandaki ray sistemi üzerinde hareket eden robot, aracın tam üzerine geliyor ve otonom kolu yardımıyla aracın şarj portuna bağlanıyor.

Bu sistem sayesinde otoparkın her bir köşesi potansiyel bir şarj noktasına dönüşüyor.

RAYLI SİSTEMİN AVANTAJLARI

Çin, 31 milyondan fazla elektrikli araçla dünyanın en büyük EV pazarına sahip. Ancak araç başına düşen şarj noktası oranı hala kritik seviyelerde. Sabit şarj noktaları kurmak maliyetli ve yer kaplarken, bu "tavan rayı" çözümü birçok avantaj sağlıyor.

Öncelikle şarj için otoparklarda özel alanlara gerek kalmıyor, normal park yerleri kullanılıyor. Yapay zeka entegrasyonu ile robotlar, araçların doluluk oranına göre öncelik sırası belirleyebiliyor.

DEV MARKALARIN İLGİSİ YOĞUN

Çinli dev üreticiler de bu teknolojiyi seri üretime taşımak için kollarını sıvadı. Özellikle Li Auto, 2025-2026 planları arasında bu insansız robotik şarj kollarını otoparklara entegre etmeyi hedeflediğini duyurdu. Benzer şekilde Huawei de "akıllı şehirler" kapsamında bu sistemlerin 2026 yılına kadar yaygınlaşacağını öngörüyor.

Aşama Açıklama 1 Sürücü aracı herhangi bir boş park yerine bırakır 2 Uygulama üzerinden şarj talebi gönderilir 3 Tavandaki ray sistemi üzerindeki robot aracın üzerine gelir 4 Otonom kol şarj portuna bağlanır Sonuç Otoparktaki her alan potansiyel şarj noktasına dönüşür

