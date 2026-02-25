Ümraniye’de 1 yıldır akran zorbalığına maruz kalan 15 yaşındaki öğrencinin davasında mahkeme, zorba öğrenciye okul saatleri dışında ev hapsi cezası verdi. Çocuklarının defalarca bıçakla tehdit edildiğini, tokat atıldığını anlatan aile “AVM'nin güvenlik amiri olmasaydı, oğlumu belki de Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi katledeceklerdi” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Ümraniye'de 28 Ocak'ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A'yı yolda darp etti. K.A. uğradığı şiddet sonrasında kaçarken, G.H.Ö. ise elinde bıçakla kaçan çocuğu kovaladı.

Olayı gören alışveriş merkezi güvenlik görevlisi, K.A'yı saklayıp polisi aradı. Şiddete maruz kalan K.A. ve ailesi, şikayetçi oldu ve mahkemeden koruma tedbiri istedi.

OKUL DIŞINDA ELEKTRONİK KELEPÇE TAKACAK

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, yaklaşık 1 yıldır K.A.’ya zorbalık yapan G.H.Ö. hakkında 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A'ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi.

MAHKEME KARARI

Mahkemenin tedbir kararında şu değerlendirme yapıldı:

Çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarına vurgu yapılan kararda, "Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir. Ancak kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanması, çözüm sürecini muhakkak ki kısaltacaktır.

BIÇAĞI 2 KEZ SALLAMIŞ

K.A'nın saldırıya uğradığı olaya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Tedbir talep eden K.A. kolluk ifadesinde, G.H.Ö. tarafından 'sustalı' tabir edilen bir bıçak ile birden fazla defa tehdit edildiğini, G.H.Ö'nün 'Saplayayım şimdi bu bıçağı' dedikten sonra iki defa bıçağı kendisine doğru savurduğunu, G.H.Ö'nün kendisine tokat attığını ve korkarak bir alışveriş merkezine sığındığını, ailesini arayarak korktuğu için ailesinden biri gelinceye kadar alışveriş merkezinden çıkamadığını beyan etmiştir. Tedbir talep edenin olay anlatımına göre, mağdura yönelen şiddet riskinin yoğunluğu, tedirgin edici boyuttadır ve tedbir alınmasını elzem kılmaktadır.

"ATLAS ÇAĞLAYAN GİBİ OLABİLİRDİ"

Akran zorbalığına maruz kalan K.A'nın babası H.A “AVM'nin güvenlik amiri olmasaydı, oğlumu belki de Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi katledeceklerdi. Oğlum 1 yıldır 'akran zorbalığı' diye tabir ettiğimiz, onu bıçaklamaya çalışan şahıs tarafından tehdit ediliyordu” diyerek tepki gösterdi.

“O GÜNDEN BERİ AĞLIYORUM”

Anne Ö.A, çocuğunu darp eden G.H.Ö.’nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında ev adreslerinin olduğu evrakı yayınladığını söyledi:

Allah rızası için yasa, kanun neyse çıksın artık. Daha fazla anneler üzülmesin. Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor. O gün her yer kapkaranlıktı, yerde kan arıyordum. O kadar beynime yerleşmiş ki 'öldü' diye gittiğim için... Yavrumu gördüm, ayaklarına kapandım. Ayaklarını, ellerini öptüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum, düşüp bayılmışım. O günden beri ağlıyorum.

