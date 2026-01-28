Atlas Çağlayan’ın vahşi cinayetinin ardından ailesini sosyal medyadan tehdit edenlere yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Şanlıurfa’da yakalanan F.K.’nin savcılıktaki ifadesi pes dedirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye yönelik yapılan tehditlere ilişkin soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında aile bireylerini hedef alan tehditler nedeniyle 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Soruşturmanın devamında Şanlıurfa’da F.K. (31) isimli bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeyle birlikte tehdit soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ

Hakkındaki suçlamalar kapsamında ifadesi alınan F.K.’nin, sorgu sırasında iddiaları reddettiği ve sorulara kaçamak cevaplar verdiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, şüphelinin, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı “bilgim yok”, “haberim yok” ve “hatırlamıyorum” şeklinde savunma yaptı.

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etmişti: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

İşte F.K'nın pes dedirten ifadesi:

"GÖRMEDİM, BİLMİYORUM"

"Atlas Çağlayan'ı ve ailesini tanımıyorum. Kendileriyle herhangi bir husumetim yok. Telegram hesabım var ancak kullanmıyorum. Bu telegram hesabımı hatırladığım kadarıyla eski numaram ile açtım. Yaklaşık 1-2 yıldır bu hesabı kullanmıyorum. Hali hazırda hesap mevcut ancak ben giriş yapmıyorum. Bir mail adresim bulunmakta. Bu mail adresini aktif kullanıyorum.

Evimde bulunan internet hattı baldızımın eşi olan Halil E. adına kayıtlı. Bu interneti ben ve ailem ile bacağım ve ailesi kullanıyor ancak misafirlerden gelen olursa yine internet şifremizi paylaşıyoruz. Ben siber raporunda belirtilen hesapların hiç birini kullanmıyorum.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bahsedilen yabancı uyruklu numara da benim kullanımımda değil. Daha önce kesinlikle örgüt veya terör içerikli hiç bir gruba girmedim. C4K #TERÖR isimli Telegram kanalında bulunan Can #T7K@turkiyeninsahibiyim isimli Telegram hesabı bana ait değil. Ben başka hiç kimseye Telegram hesabı da açmadım. Bu hesaplarla hiç bir şekilde bağlantım yok. Bu hesap ve kanalın kime ait olduğunu bilmiyorum.

"NUMARAYI HATIRLIYORUM AMA BENİM Mİ BİLMİYORUM"

Yabancı uyruklu numaranın kimin tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Hattı ben çıkarmadım. Hesapları ben açmadım. Siber raporunda belirtilen 05.. numarayı hatırlıyorum ancak bana mı ait değil mi ona ilişkin net bir bilgim yok. Hatırladığım kadarıyla bu numara 2012 yıllarına ait. Sadece numarayı anımsayabiliyorum. O dönem ben mi kullandım, başkasına mı çıkardım tam olarak hatırlamıyorum. Kollukta vermiş olduğum beyanımda bahsetmiş olduğum Selami K. isimli şahıs benim kuzenim"

"ÇOCUKLARIM VAR, ALAKAM YOK"

F.K. ifadesinin devamında kendini acındırarak çocukları olduğunu ve tutuklanmak istemediği şu sözlerle belirtti:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, bahsetmiş olduğunuz mesajı ben atmadım, yine okumuş olduğunuz Telegram kanalı bana ait değil. 05.. numaralı telefonu kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum, belki önceden çıkartıp kapatmayı unutmuşumdur. Suçlamaları kabul etmiyorum, ben işlemedim.

Evli barklı ve iki çocuk babası biriyim. Benim böyle şeylerle alakam yok, Atlas isimli çocuğun öldürülmesi olayını duymadım. O konuyla ilgili bir bilgim de yok. Tutuklanmak istemiyorum"

