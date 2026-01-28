Samsun'da ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren 16 yaşındaki çocuk ile azmettirici olduğu öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi. Savcı müebbet hapis cezası talep ederken baba hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, iddialara göre 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun’u (24) evlilik için babasıyla konuşmaya geldiği iş yerinde tabancayla göğsünden vurdu. Yaralı halde kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı.

Bu sırada elinde tabancayla peşinden koşan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.’nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ablası için amcasının oğlunu öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı hakkında yeni gelişme

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba H.İ.T.'nin (48) kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun’u oğluna vurdurttuğu ileri sürüldü. Olayı azmettirdiği iddiasıyla baba da gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından baba ve oğlu, 16 Mayıs’ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ablası için amcasının oğlunu öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı hakkında yeni gelişme

BABA HER ŞEYİ REDDETTİ, OĞLU PİŞMAN

Baba ve oğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davada duruşma savcısı mütalaasında M.T.‘yi adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp yaşı küçük olduğu için cezasında gerekli indirimin uygulanmasını talep etti.

Ablası için amcasının oğlunu öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı hakkında yeni gelişme

Savcı ayrıca baba H.İ.T. hakkında da öldürmeye iştirak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve baba oğulun da ayrıca D.A.’nın da yaralanmasıyla ilgili olası kasıtla yaralama suçundan cezalandırılmalarını istedi. M.T., pişman olduğunu dile getirirken, baba H.İ.T. ise suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ileri bir tarihe ertelendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası