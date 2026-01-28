Boşanmak isteyen 3 çocuk annesi genç kadın, eşinin 'şikayetinden vazgeç' baskısıyla götürüldüğü adliye yakınlarında şiddete uğradı. Taşla darp edilerek ağır yaralanan kadın yoğun bakıma alınırken, saldırgan koca gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den boşanmak istedi. Nazlı Y., boşanmak için başvuruda bulunarak kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçirmek için zorla adliyeye götürdü.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ

Feyzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Şiddet gören Nazlı Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı

"TAŞLA KAFASINA VURARAK KOMALIK HALE GETİRİYOR"

Yaşananlara tepki gösteren Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı, "Kızım 9 seneden bu yana kocasından şiddet görüyor ve 3 kez karakolda darp raporu aldı. En son dün, şehrin göbeğinde 'ifadeni geri çekeceksin' diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. O esnada vatandaşlar yaklaşamıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor. Kızım yine o sırada vatandaşlara sığınıyor ve hastaneye getiriliyor. Bizi aradıklarında biz de hastaneye geldik. Kızımda bayağı kötü bir darp var. Gözünün kaymaması için işlem uygulandı. Platin aldık. Boşanma aşamasındaki eşi bunu yapıyor" dedi.

"BU CANİ CEZASIZ KALMASIN"

Kızının gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu da belirten Karaçalı, "Doktorlar kızımın bir daha gözünün görmeme riski olduğunu ve gözün kayabileceğini söyledi. Kırık kemiği için platin takılacak. Biz ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bu cani cezasız kalmasın" diye konuştu.

SALDIRGAN KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Feyzullah Y.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği ve yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

