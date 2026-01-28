Altındaki hızlı yükselişi değerlendiren ekonomist Zafer Ergezen, trendin halen güçlü olduğunu belirterek yatırımcılara sakin kalmaları çağrısında bulundu. Ergezen, kısa vadede 8 bin TL seviyesinin öne çıktığını, 10 bin TL ihtimalinin ise tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların odağına yerleşti. Özellikle gram altındaki güçlü trend dikkat çekerken, piyasalarda olası geri çekilmelere karşı temkinli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Altındaki yükselişi TGRT Haber ekranlarında değerlendiren ekonomist Zafer Ergezen, mevcut tabloda trendin halen güçlü olduğunu ve kısa vadede sert bir satış ihtimalinin zayıf göründüğünü ifade etti. Ergezen, “Çok güçlü bir trend var. Bu trendin bir anda geri gelmesi şu an için beklenmiyor” dedi.

'SAKİN KALIN' ÇAĞRISI

Kısa sürede yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların olası kar satışlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Ergezen, bu süreçte panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. “Yükseliş trendi devam ettiği sürece pozisyonları korumak en sağlıklı yaklaşım olacaktır” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLACAK MI?

Gram altında 10 bin TL seviyesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu da cevap veren Ergezen, bu ihtimalin tamamen göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kısa vadede ise asıl beklentinin 8 bin TL seviyesi olduğuna dikkat çeken Ergezen, bu seviyenin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

ŞU AN ALIM YAPILIR MI?

Yeni alım düşünen yatırımcılar için de uyarılarda bulunan Ergezen, “Bu seviyelerden alım yerine, olası kar satışlarıyla birlikte destek seviyelerine doğru geri çekilmeler daha sağlıklı fırsatlar sunabilir” dedi.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret eden Ergezen, jeopolitik riskler ve ABD kaynaklı ani kararların fiyatlarda sert hareketlere yol açabildiğini söyledi.

Teknik seviyelere de değinen Ergezen, gram altında destek bölgesinin 7.080 – 7.090 TL aralığına yükseldiğini belirterek, “Bu seviyeler kırılmadığı sürece pozisyonların taşınması daha doğru olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

