Türkiye’de değişmez yatırımların başında altın geliyor. Altına rağbet 51 yıl önce dünyanın tersine yönde ilerliyor, piyasayı yükseltiyordu. İşte yarım asır önce yapılmış dikkat çeken altın haberi...

Türkiye’de altın fiyatları hem global piyasaların etkisi hem de iç dinamiklerle yükselmeye devam ediyor.

Tarih boyunca altın, yalnızca bir emtia değil, iyi bir tasarruf aracı, güvenli liman ve ekonomik belirsizliklere karşı kalkan olarak görüldü.

Yerli yatırımcı davranışı, enflasyon korkusu, nakitini güvenli limana çevirme eğilimi ve arz–talep dengesindeki yerel kırılmalar…

Bu yüzden bundan 51 yıl önce dünyada değer kaybettiği dönemlerde de Türkiye’de altının daima yükselmesi söz konusuydu.

Özellikle üreticilerin satıştan elde ettikleri parayı altına yönlendirmesi, piyasada talep artışına yol açıyor; bu da uluslararası fiyat düşüşüne rağmen Türkiye’de altının pahalanmasına sebep oluyordu.

Bundan yarım asır önceki manzara 16 Ocak 1975 tarihli Türkiye Gazetesi haberinde şöyle aktarılıyor:

“TÜRKİYE'DE ALTIN FİYATI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR”

“Londra, Zürih, Beyrut ve New York borsalarında altının fiyatları devamlı düşüş kaydederken, İstanbul'da yükselme olmaktadır. İlgililer, bir kısım üreticinin malını satarak elde ettiği parayı altına yatırmaya başlaması nedeniyle, dış borsalarda değer kaydeden altının Türkiye'de fiyatının her geçen gün yükseldiğini bildirmişlerdir.

THA ekibi tarafından yapılan incelemelere göre 10 Ocak'ta dünya borsalarında gramı 80-82 lira üzerinden işlem gören altın, aynı gün Türkiye'de de 82 liradan satılmıştır.

13 Ocak'ta dünya borsalarında 79,52- 81 liraya düşen altının gramı, aynı gün Türkiye'de 83,50 liraya yükselmiştir. Dün dünya borsalarında 79-81,50 liradan işlem gören altının gramı, Türkiye'de 5 lira yükselmiştir.

İstanbul'daki kuyumcular, dünyada altına rağbet azalırken, Türkiye'de üreticinin sattığı malından sağladığı paraları altına bağlaması nedeniyle talebin artmasıyla fiyatlarda yükselme olduğunu belirtmişlerdir.

Dış borsalardan gelen haberlere göre, altının onsu Londra'da 176 dolar (gramı 80,85 lira), Zürih'te onsu 178 dolar (gramı 81,50 lira), Beyrut'ta kilosu 5650 dolar (gramı 80,23 lira), New York'ta onsu 173 dolar (gramı 80,83 lira) olarak işlem görmüştür.

Belirtildiğine göre, dış borsalar ile Türkiye'de altın gramında yaklaşık 350.500 kuruş fiyat farklılığı olmaktadır.”

16 Ocak 1975 tarihli Türkiye gazetesi

