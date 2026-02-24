İzmir'in Menderes ilçesinde 16 yaşındaki genç, iddiaya göre sigara vermediği gerekçesiyle tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan genç hayati tehlikeyi atlatırken, gözaltına alınan şüpheli çocuk ise serbest bırakıldı. Dehşete düşüren olay, İstanbul Güngören'deki Atlas Çağlayan cinayetini ve Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi vakasını akıllara getirdi.

Türkiye, 18 yaş altı şahısların estirdiği terörü konuşurken yeni bir olay da İzmir'in Menderes ilçesinde yaşandı.

Öncek hafta perşembe günü akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

SİGARA VERMEDİ DİYE BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN SERBEST KALDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

AKILLARA ATLAS VE MİNGUZZİ CİNAYETİ GELDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, akıllara İstanbul Güngören'de yaşanan "Atlas cinayeti" ve yine İstanbul Kadıköy'de yaşanan "Mattia Ahmet Minguzzi" cinayeti geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası