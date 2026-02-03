Suça sürüklenen çocukların işlediği cinayetler ve sokakta estirdiği terör gündemdeki yerini korurken tepki çeken yeni bir görüntü de İstanbul'dan geldi. Maltepe'de 17 yaşındaki gencin darbedilerek akran zorbalığına uğradığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. 17 yaşındaki genci aralarına alıp darbeden 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve daha nice cinayetin sorumlusu olarak gündemde yer edinen suça sürüklenen çocuklar, her geçen gün yeni bir vukuata imza atıyor. Son olarak İstanbul Maltepe'de, 17 yaşındaki bir genç, 5'i 18 yaşından küçük 6 kişi tarafından darbedildi.

ARALARINA ALDIKLARI GENCİ DARBETTİLER

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

6 ŞAHIS YAKALANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025'te Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen ve yaşları 18'in altında olan şüpheliler hakkında "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla adli işlem yapılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan çocuk yaştaki şüpheliler, Çocuk Şube ekiplerince işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, soruşturmanın çocuklara özgü usuller çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü bildirilmişti. Yetkililer, dosyada delil toplama ve adli süreçlerin devam ettiğini açıklamıştı.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta işlenen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili dosyada da benzer şekilde suça sürüklenen çocuklar ön plana çıkmıştı. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen ve reşit olmayan şüpheliler hakkında çocuklar için öngörülen yasal prosedürler uygulanmıştı.

SUÇ İŞLEME ORANLARI ARTTI

Öte yandan suça sürüklenen çocukları araştırmak maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koymuştu. Geçtiğimiz günlerde komisyona bilgi veren Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuklar arasındaki suç işleme oranlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında arttığını söyledi. Mavili, 2024 yılında 178 bin olan suç sayısının bir yıl içinde 202 bini aştığını kaydetti.

2024 yılındaki istatistiklere göre, çocukların yüzde 40’ının ciddi saldırganlık ve öfke gösterdiği, yüzde 35’inin ise tehditle uğraştığını aktaran Prof. Dr. Mavili, suça yönelmiş çocukların yüzde 75’inin dürtü ve öfke kontrolü ile kendisiyle ilgili davranış düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Suç çağı olarak kabul edilen riskli davranışı ülkemizde 13 yaşında başladığını belirten Mavili "7 yaşından itibaren suç tanımı yapan pek çok ülke var ama 16 yaşına yönelik de ülkeler var. Örneğin; Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi sosyal refahın öncü devletlerinde, 16 yaşından itibaren çocuk suç işlediği zaman cezai soruşturma ve kovuşturma işlemlerine başlanıyor." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koydu: Çocuklar öfkeli ve saldırgan

Çocuklarda suç eğiliminin artmasına sebep olan bireysel, ailesel, toplumsal etkilerden oluşan üçlü ekosistemden kaynaklanan kronik problemlere dikkat çeken Mavili, aile ve çocuklar arasında maddi bağımlılığın artışına yönelik ciddi bir risk alanı oluştuğunu ifade etti.

Mavili, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuğun bireysel özelliklerinde suça teşvik eden unsurlar açısından engellilik, sosyopatik kişilik bozukluğu, madde kullanma ve ailede şiddet deneyimi yaşıyor olması, yoksulluk, bağımlılıkla meşgul birisinin, suçlu, hükümlü bir aile üyesinin olması önemli risk faktörleridir. Yine ailede şiddetin varlığı ve kendi içinde kalabalık bir aile olması, babanın madde bağımlısı olması, işsiz olması, annenin yeteri kadar denetim yapamaması, kısacası birlik ve bütünlüğün bozulduğu ailelerde çocukların ailesel özelliklerinin suça yönelmeyi sağlayan temel bir unsur olduğunu da görüyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası