Suça sürüklenen çocukların işlediği cinayetler ve sokakta estirdiği terör gündemdeki yerini korurken tepki çeken yeni bir görüntü de Tekirdağ'dan geldi. Süleymanpaşa ilçesinde, ellerinde silahlarla sokakta taşkınlık çıkarıp çevreye zarar veren 4 çocuk, polis tarafından yakalandı. Ellerindeki silahların oyuncak olduğu tespit edilen çocuklar ailelerine teslim edilirken, güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların, ellerindeki silahla binalara nişan aldıkları ve çevreye zarar verdikleri görüldü.

İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve daha nice cinayetin sorumlusu olarak gündemde yer edinen suça sürüklenen çocuklar, her geçen gün yeni bir vukuata imza atıyor. Son olarak Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sokak ortasında silah teşhiri yaparak çevreyi rahatsız eden çocuklar tespit edildi.

SOKAKTA SİLAHLARLA YÜRÜDÜLER

Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'da sokak ortasında skandal görüntüler! Çocuklar silahla dolaştı, polis harekete geçti

YAŞLARI 13 İLE 17 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan ve kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, Emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

TAŞKINLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların, ellerindeki oyuncak silahları binalara doğrulttukları, taşkınlık yaptıkları ve sokaktaki bir dubaya zarar verdikleri görüldü.

Tekirdağ'da sokak ortasında skandal görüntüler! Çocuklar silahla dolaştı, polis harekete geçti

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025'te Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen ve yaşları 18'in altında olan şüpheliler hakkında "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla adli işlem yapılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan çocuk yaştaki şüpheliler, Çocuk Şube ekiplerince işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, soruşturmanın çocuklara özgü usuller çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü bildirilmişti. Yetkililer, dosyada delil toplama ve adli süreçlerin devam ettiğini açıklamıştı.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta işlenen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili dosyada da benzer şekilde suça sürüklenen çocuklar ön plana çıkmıştı. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen ve reşit olmayan şüpheliler hakkında çocuklar için öngörülen yasal prosedürler uygulanmıştı.

SUÇ İŞLEME ORANLARI ARTTI

Öte yandan suça sürüklenen çocukları araştırmak maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koymuştu. Geçtiğimiz günlerde komisyona bilgi veren Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuklar arasındaki suç işleme oranlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında arttığını söyledi. Mavili, 2024 yılında 178 bin olan suç sayısının bir yıl içinde 202 bini aştığını kaydetti.

Tekirdağ'da sokak ortasında skandal görüntüler! Çocuklar silahla dolaştı, polis harekete geçti

2024 yılındaki istatistiklere göre, çocukların yüzde 40’ının ciddi saldırganlık ve öfke gösterdiği, yüzde 35’inin ise tehditle uğraştığını aktaran Prof. Dr. Mavili, suça yönelmiş çocukların yüzde 75’inin dürtü ve öfke kontrolü ile kendisiyle ilgili davranış düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Suç çağı olarak kabul edilen riskli davranışı ülkemizde 13 yaşında başladığını belirten Mavili "7 yaşından itibaren suç tanımı yapan pek çok ülke var ama 16 yaşına yönelik de ülkeler var. Örneğin; Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi sosyal refahın öncü devletlerinde, 16 yaşından itibaren çocuk suç işlediği zaman cezai soruşturma ve kovuşturma işlemlerine başlanıyor." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koydu: Çocuklar öfkeli ve saldırgan

Çocuklarda suç eğiliminin artmasına sebep olan bireysel, ailesel, toplumsal etkilerden oluşan üçlü ekosistemden kaynaklanan kronik problemlere dikkat çeken Mavili, aile ve çocuklar arasında maddi bağımlılığın artışına yönelik ciddi bir risk alanı oluştuğunu ifade etti.

Mavili, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuğun bireysel özelliklerinde suça teşvik eden unsurlar açısından engellilik, sosyopatik kişilik bozukluğu, madde kullanma ve ailede şiddet deneyimi yaşıyor olması, yoksulluk, bağımlılıkla meşgul birisinin, suçlu, hükümlü bir aile üyesinin olması önemli risk faktörleridir. Yine ailede şiddetin varlığı ve kendi içinde kalabalık bir aile olması, babanın madde bağımlısı olması, işsiz olması, annenin yeteri kadar denetim yapamaması, kısacası birlik ve bütünlüğün bozulduğu ailelerde çocukların ailesel özelliklerinin suça yönelmeyi sağlayan temel bir unsur olduğunu da görüyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası