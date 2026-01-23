Antalya'da kendisinden sigara isteyen şahıslar tarafından darbedilip çantası gasp edilen ve üç gün sonra can veren paramediğin ölümüne ilişkin davada, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonunda izlendi. Görüntüler sırasında gözyaşlarına boğulan anne Şükriye Tavşan, "Ben bunlardan davacıyım, bunları affedemem. Ben çocuğumun hayaliyle yaşıyorum. Her şeyimle o ilgilenirdi, yalnız kaldım. Her güne uyanabilmek için dua ediyorum." diyerek isyan etti. Mahkemede olay anına ait izletilen güvenlik kamerası görüntüleri sırasında acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Yaşları 17 ile 20 arasında değişen sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 31 yaşındaki sağlık görevlisi Hamit Aras'ı darbederek öldürdükleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.İ, M.E.K, tutuksuz sanık İ.S. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık İ.S, aileye başsağlığı dilediğini, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

"'NE BAKIYON?' DİYEREK HAMİT ARAS'I YUMRUKLADILAR"

Olay günü 4 arkadaşıyla yolda yürüdüklerini, M.E.K. ile S.İ'nin maktule bağırdığını belirten İ.S, "M.E.K. ve S.İ, maktulden sigara istedi, sonra 'Ne bakıyon?' diye bağırarak Hamit Aras'ı yumrukladılar. Ben şoka girdim, M.E.K. çantayı aldı kaçtı, biz de peşlerinden gittik. Bir süre sonra ben ve G.A onlardan ayrıldık, maktulün olduğu yere gittik. Yerde yatıyordu, etraftan yardım istedik ve ambulans geldi, sedyeye bindirilmesine yardım ettik." dedi.

Hamit Aras

"SEN TATLI ÇOCUKSUN, GEL SANA MARKETTEN ALAYIM’ DEDİ"

Tutuklu sanık M.E.K. ise yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu, böyle olmasını istemediğini ifade ederek, "Sigara istediğimde ‘Sigaram yok; sen tatlı çocuksun, gel sana marketten alayım’ dedi. İ.S. ve G.A.'ın yanına giderken benimle dalga geçiyorlar gibi baktıklarını düşündüm. Gidip yerime oturdum. Ancak bir anlık cahillikle ardından gidip vurdum. O gün sakinleştiriciye benzer bir hap da almıştım. Maktule vurduğum sırada G.A. ve İ.S. biraz uzağımdaydı, S.İ. ise yakınımdaydı." ifadelerini kullandı.

Hamit Aras

"BUNLARA İNSAN DİYEMEM"

Anne Şükriye Tavşan, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalarını çekmelerini istediğini belirtti. Sigara için çocuğunun öldürüldüğünü söyleyen Tavşan, "Bunları affedemem, iki acı yaşadım ama ben oğlumun acısına dayanamıyorum. Neden çocuğuma kıydılar? Bunlara insan diyemem. Benim çocuğum çok terbiyeliydi." diye konuştu.

Şükriye Tavşan

DEHŞET ANLARI MAHKEME SALONUNA İZLETİLDİ

Müşteki avukatı Kerem Polat, Aras'ın öldürülme anını gösteren çevredeki güvenlik kamera kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, bir süre görüntüleri izleyerek, görüntülerin iyileştirilmesini istedi. Bu sırada anne Tavşan ve mahkeme salonunda izleyici olarak bulunanlar gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay anı

NE OLMUŞTU?

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hamit Aras, 1 Mart 2025 saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından para ve değerli eşyalarını vermediği için darbedilmişti. Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K. (17) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklanmış, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

