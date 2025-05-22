Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye'ye gaz ihracatı başlıyor

Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye'ye gaz ihracatı başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye&#039;ye gaz ihracatı başlıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye'ye gaz ihracatı başlıyor - 1. Resim
Alparslan Bayraktar

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
AK Parti'den yeni anayasa çalıştayıYağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verip, sırra kadem bastılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Bu adımı atmaya mecburuz" diyerek duyurdu! Erdoğan'dan yeni kredi destek paketi müjdesi - EkonomiErdoğan'dan yeni kredi destek paketi müjdesiReel Kesim Güven Endeksi, mayısta düştü - EkonomiReel Kesim Güven Endeksi, mayısta düştüHazine'den 2 milyar dolarlık tahvil ihracı - EkonomiHazine'den 2 milyar dolarlık tahvil ihracıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Şam'da kritik temaslar - EkonomiBakan Bayraktar'dan Şam'da kritik temaslarMerkez Bankası Başkanı'na "asgari ücrete ara zam" sorusu! Cevabı bakın ne oldu - Ekonomi"Asgari ücrete ara zam" sorusuTCMB Başkanı açıkladı! İşte 2025 sonu enflasyon tahmini - Ekonomiİşte 2025, 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri
Sonraki Haber Yükleniyor...