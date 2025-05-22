Bakan Bayraktar duyurdu! Suriye'ye gaz ihracatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Alparslan Bayraktar

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi.

