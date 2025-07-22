İsrail'den skandal paylaşım: Eşek siyaseti!

İsrailli eski askerler "Beyaz bayrak taşıyan sivillerin vurulduğunu gördük" derken Tel Aviv yönetimi 59 bin sivilin katledildiği Gazze’den eşekleri kurtarmakla övündü.

İsrail ordusu, Hamas’ın saldırılarını bahane ederek girdiği Gazze’de katliamlarına devam ediyor. Önceki gün 132 Gazzeliyi şehit eden İsrail askerleri dün de 134 sivili daha öldürdü. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarında can kaybı 59 bini aşarken, İsrail ordusunda görevli ve emekli askerler, Gazze’de sivilleri öldürdüklerini itiraf etti.

ABD’nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine Gazze’de gördüklerini anlatan İsrailli askerler “Washington yönetimi ile Tel Aviv’in kontrolündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde beyaz bayrak sallayan Filistinlilere ateş açıldığını gördük” dedi.

Habere göre İsrail askerleri, dağıtım bölgelerine giderken yollarını kaybetmeleri sebebiyle “onaylanmış rotalardan” uzaklaşan ya da kestirme yol kullanmaya çalışan kalabalığı hedef aldı. Ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen çok sayıda sivil tüfeklerle; hatta ağır silahlarla katledildi. Resmî verilere göre 27 Mayıs 2025’ten bu yana kurulan sözde dağıtım bölgelerinde 922 Filistinli şehit oldu, 5 bin 861 kişi de yaralandı.

ESKİ KOMUTAN: SAVAŞ SUÇU

Bu arada eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moshe Yaalon, Gazze Şeridi’nin Filistinlilerden boşaltılıp evlerinin yıkılmasının ve halkı bölgeden zorla göç ettirmek hedefi yle aç bırakmanın savaş suçu olduğunu belirtti.

X platformundan İsrail güvenlik kurumlarının başında bulunan yetkililere hitaben bir mesaj paylaşan Yaalon “Halkın gönüllü

göç hedefiyle aç bırakılması bu bir savaş suçudur ayrıca ahlaki değerlerimizle de çelişen bir eylemdir. Ateş açmak ve hayati tehlike olmaksızın öldürme de bir savaş suçu” ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA NAKLEDİLMİŞLER!

İsrail’den gelen ‘beyaz bayrak sallayanlar bile katledildi’ itirafına rağmen Tel Aviv yönetimi, algı için skandal bir paylaşımda bulundu. İsrail ordusu, uyguladığı abluka ile büyük bir insanî krize sebep olduğu Gazze’den eşekleri kurtarmakla övündü. İsrail Dışişleri Bakanlığının Arapça X sayfasından, devlet televizyonu KAN’ın Gazze’deki eşeklerin kurtarıldığına ilişkin haberi paylaşıldı. Paylaşımda, İsrail ordusunun “ihmal” ve “yaralanmalardan” muzdarip eşekleri Gazze’den kurtararak özel bakım için Fransa’ya naklettiği belirtildi. Bunun, İsrail’in “insani yardım” çabalarını gösteren bir olay olduğu öne sürülerek “Ancak manşetlerde yer almalıydı” denildi.

25 ÜLKEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu arada, aralarında İngiltere ve Fransa'nın bulunduğu 25 ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri öldürmesini kınayan, "şartsız ve kalıcı ateşkes" çağrısı içeren ortak açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Tel Aviv yönetiminin yardım akışı üzerindeki ambargosunu kaldırmaya çağıran bildirinin "Hamas'a yanlış mesaj verdiğini" iddia etti.