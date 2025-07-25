Suriye'den 'SDG'nin entegrasyonu' açıklaması: Anlaşmada bir ilerleme yok

Terör örgütü YPG/PYD/SDG'nin entegrasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Önümüzdeki günlerde Paris'te SDG ile yapılacak toplantı tam entegrasyon müzakerelerinin devamı niteliğinde olacak" ifadelerini kullandı. Bakanlık YPG/SDG ile yapılan anlaşmanın ilerlemediğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasında ilerleme kaydedilmediğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Amerikan İşleri Dairesi Müdürü Kutaybe İdlbi, Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'da vilayetin kaynaklarına el koyduğunu belirtti.

İdlbi, 10 Mart'ta PKK/YPG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

PARİS'TEKİ TOPLANTI SÜREÇ İLE BAĞLANTILI

ABD'nin Suriye hükümetiyle çeşitli konularda tam bir anlayış içinde hareket ettiğini belirten İdlbi, Fransa'nın başkenti Paris'te PKK/YPG ile yapılacak istişare toplantısının, tam entegrasyon amacıyla sürdürülen müzakerelerin bir devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

İdlbi, ABD ve Fransa'nın, Suriye'nin birliğini koruyacak adımların tamamlanmasının gerekliliğine inandığını dile getirerek, Fransız yetkililerin tutumunun, Paris'in Suriyelilerin arzuladığı çözüme ulaşılması amacıyla PKK/YPG üzerinde baskı kurmaya hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.