Ağır kalite farkı

Fenerbahçe kupada finale giden yolda Adana’da Samsunspor ile karşılaştı. Yani yarı final. Ama Türk futbolunu hiç bilmeyen birine bu maçı izlettirseniz derdi ki, “Kırmızı beyaz formalı takım nasıl buraya kadar geldi?” Zaten, maçın golleri ve skorun yanı sıra pozisyon zenginliği de hep Fenerbahçe tarafındaydı.

YERLİ GOLLER

Galatasaray, ligdeki liderliğinin yanı sıra kupada da finale yürürken farklı bir takım olduğunu sergiledi. Trabzonspor karşısında sarı kırmızılıların üç yerli oyuncusu golleri sıralarken, İcardi dedi ki, “Ben de artık yerli sayılırım” ve dördüncü golü boş kaleye attı. Okan Hoca, bakalım cumartesi günü bu yerlilerden ne alacak?

PABLO LASO NİHAYET GÜLDÜ

Anadolu Efes koçluğuna getirilen özellikle Avrupa basketbol tezgâhında çok iyi tanınan başlıktaki ismi yazılı koç. Avrupa maçında Kızılyıldız’dan 22 sayı fark yedikten sonra, bizim ligde Mersin’i 13 sayı farkla yenerek acaba ferahladı mı? Bakalım gelecek maçlarda göreceğiz.

MUSABA İŞTE BU!

Samsunspor’un en etkili silahı Musaba, bu ara transfer döneminde bir de baktık ki, Fenerbahçe formasının içine girmiş. Ben bu transferin kaç paraya mal olduğunu çok merak ediyorum. Ama ne satan ne de alan hâlâ hiçbir şey açıklamadı. Bu arada bizim müdür, 5 milyon 750 bin avroluk serbest kalma maddesinin Fenerbahçe tarafından hâlledilerek işin bitirildiğini bana bildirdi.

MERT GÜNOK ŞAŞKINLIĞI!

Beşiktaş’ta istenmeyen adam hâline gelen millî kaleci Mert Günok, Fenerbahçe ile anlaştığı söyleniyor. Siz İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiralayacaksınız, 36 yaşındaki bir kaleciyi Ederson’un yedeği olarak kadronuza katacaksınız. Hiç olacak iş değil. Bir de Livakovic’in sezon başında kiralık olarak İspanya’ya gittiğini hatırlatalım.

BEŞİKTAŞ YENİLENİYOR MU?

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi. Beşiktaş’ın bugünkü durumundan hiç mutlu olmadılar ki, neredeyse bütün takımı yollayıp yenilerini alacaklar. Merakım odur ki, gidecekler kaç para getirecek, geleceklere kaç para verilecek. Ama bu arada Beşiktaş Rafa Silva derdinden de kurtuluyor. Ama benim asıl beklentim Necip’e kulüp çatısı altında bir görev verilecek mi?

FİNAL CUMARTESİ GÜNÜ

Benim meslek hayatımda sadece Cumhurbaşkanlığı Kupası diye aklımda kalmış mücadelenin bugünkü finali cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Eskiden lig şampiyonu ile kupa şampiyonu ya da finalisti usulüyle oynanırdı. Şimdi çok değişik bir kılığa büründü. Yarım lig de diyebiliriz. Bence asıl kupa hangisidir. Tabii ki eski hâli. Haa iş paraya dökülünce, bakalım gelecek günlerde daha ne yenilikler yaşayacağız.

TRABZON’UN HÂLİNE BAKIN!

Bir ara Fatih Tekke Hoca’nın 1-0’lık galibiyetler serisini yazmış ve kutlamıştım. Ama görüyorum ki, son maçlarda dört yemek neredeyse alışkanlık hâline gelecek. Bütün iş, Zubkov’un omuzlarına yüklenmiş kalmış. Bakalım gelecek maçlarda neler olacak?

