Süper Kupa, F.Bahçe’nin… Tebrikler.. Bu inancın, azmin ve iradenin zaferi.

Daha açık söyleyeyim. ‘’İş bilenin kılıç kuşananın’’ derler ya F.Bahçe yönetimi doğru bir transferle gücüne güç kattı, oyununu öyle bir farklılaştırdı ki, G.Saray gibi şampiyon takımı, kaptan İcardi gibi dev bir golcüyü âdeta dün silindir gibi ezip geçti. Özetle kupayı hak etti F.Bahçe.

Nokta atışı transfer

Matteo Guendouzi!..

O nasıl bir füze öyle; şık ve G.Saray’ı şoke eden bir vuruş!

Âdeta Fenerbahçe patlaması bu ve Süper Kupa mücadelesinin süper açılışı. O vuruşa ne yapsın kaleci Günay? Top öyle bir yere gidiyor ki, çaresiz seyrediyor Günay. Kalede Günay değil de Uğurcan olsa sonuç değişir mi, kesinlikle hayır.

Nokta atışı bu… Ne kadar isabetli bir transfer Fransız oyuncu, Süper Kupa’daki füzesi ve F.Bahçe’nin oyununa katkısı ile zor bir maçı kolaylaştıran adam olarak daha ilk maçta kahraman olup çıktı! Yürekten alkışladım.

Her ne kadar merkez orta sahada İsmail Yüksek’in yanında vario ön libero pozisyonunda oynasa da 10 numara pozisyonlarında da sorumluluk alıp, muazzam bir maç çıkardı. Beni asıl şaşırtan ise o golde Guendouzi’yi bu kadar boş bırakan Torreira’nın uyumasıydı. Sanki büyülenmiş gibi… Yazık!

Atamayana atarlar

Sane’nin kullandığı serbest vuruşta Icardi arka direkteki kafa vuruşunu Ederson sektirdi, Sanchez’in önüne düşen topu şutu üstten auta gönderdi. F.Bahçe’nin golü onun üstüne geldi. Samsunspor maçındaki gibi harika bir oyun çıkaran Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’ndaki nefes kesen mücadelede Guendouzi-Asensio ikilisiyle beklenen patlamayı yaptı.

Çünkü Trabzonspor karşısındaki rakibine çok az pozisyon veren Galatasaray, bu defa Abdülkerim, Eren ile alan daraltmada çok etkili olamadı. Ardından Asensio’nun köşe vuruşunda Oosterwolde yarım vole ile topu 2. gol olarak ağlara gönderdiğinde herkes şapka çıkarttı.

Niye? İnanmış F.Bahçeliler… Rüzgâra rağmen asıldılar maça… Kupayı kazanmak dışında bir şey düşünmediler, 5 olacak maç böyle bitti.

Maçın adamı: Guendouzi

