Fenerbahçe’nin kalite farkı

Kemal Belgin
Kemal Belgin kemal.belgin@tg.com.tr
Fenerbahçe, ligin zirvelerinde dolaşan Samsunspor’u Adana’da kolayca yenerek Galatasaray’a rakip oldu. Sarı lacivertliler aradaki kalite farkını şık gollerle ortaya koyarken rakibinin ‘her türlü alan kapatma, adam önleme’ hareketlerine çok önlem aldı diyemeyiz. Kerem’in boş kaleye attığı golle öne geçen Fenerbahçe daha sonra bir gol daha bularak işi garantiye aldı.

Yerinde hamleler

Samsunspor oyuna pas yaparak çıkarken daha ileri bölgelerde Fenerbahçe’nin alan kapatmasından dolayı rakip kaleye istediği gibi yaklaşamadı. Fenerbahçe ise çok rahat sahaya yerleşen bir görüntü sergiledi. Bir de buna oyuncuların yerinde hamleleri eklenince üstünlük daha da belirginleşti.

Reis’in ‘haksız’ itirazı

Adana’da futbolseverler müsabakayı izlemek için tribünleri doldururlarken Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki ciddi kalite farkına da tanık olmuş oldular. Tedesco, oyuncu değişiklikleri veya rakibin verdiği oyun izinlerine karşı yerinde hamleler sergiledi. Samsunspor Teknik Direktörü Reis ise kenardan çok şeye itiraz ederek sanki maçı haksız yere kaybettiğini ifade eder gibiydi.

Musaba’ya gelince... Fenerbahçe takımında uzun süre oynar gibi bir görüntü sergiledi. Hele hele gollerde yaptığı asistlerle bu transferin sarı lacivertli takıma çok şey kazandıracağının habercisiydi.

Maçın adamı: Musaba

