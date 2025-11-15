Türkiye Gazetesi • Sındırgı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı 4,1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.04 sıralarında gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar depremle birlikte kısa süreli panik yaşarken, AFAD sarsıntıya dair son dakika verilerini paylaştı.
