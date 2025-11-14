Bitcoin’in gerçek varlıkları temsil etmediğini savunan Altın Konseyi, altını tokenize etmek adına dijital çözümlere yöneliyor. Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) CEO’su Ahmed Bin Sulayem, altın, elmas ve hatta su piyasasında dijitalleşme arayışlarının hızlandığını kaydediyor.

Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC) Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Bin Sulayem, Altın Konseyi’nin Bitcoin’in gerçek dünya varlıklarını yansıtmadığını düşündüğünü, bu nedenle altının tokenize edilmesi gibi yenilikçi ve dijital yöntemler araştırdıklarını söyledi. 180 ülkeden 26 bin üye şirketi bünyesinde bulunduran DMCC’nin CEO’su Sulayem, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen "Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İş ve Ticaret Fırsatları Semineri"nde gazetecilere konuştu. 24-25 Kasım'da Dubai'de düzenlenecek Değerli Metaller Konferansı'na dikkati çeken Sulayem, Altın Konseyi'nin altın piyasası ile Bitcoin piyasasının ilişkilendirilmesinden memnun olmadığını aktardı.

"BİTCOİN KADAR HIZLI YA DA EN AZINDAN ONUN KADAR ETKİN"

Sulayem, "Değerli Metaller Konferansı'nda birçok altın tüccarı, altın madencisi ve altın finansmanı yapan kişiyle karşılaşacaksınız. Ayrıca bazıları, altını tokenleştirilmek gibi sıra dışı finansal araçları da tartışmak istiyor. Bu, özellikle Altın Konseyi'nden gelen yeni bir şey. Konsey, altın piyasasının Bitcoin piyasasıyla ilişkilendirilmesinden hoşlanmıyor. Bitcoin'in gerçek dünya varlıklarını temsil etmediğini düşünüyor. Belki de bu yüzden tokenleştirilmiş bir altın elde etmenin yolunu bulmak istiyor. NFT altın olur mu, bilmiyorum ama tokenize edilmiş altın, yani altın payları veya altın tokenleri hızlı hareket edebilir. Bitcoin kadar hızlı ya da en azından onun kadar etkin" dedi.

Elmas piyasasında da benzer arayışların olduğunu dile getiren Sulayem, laboratuvar ortamında üretilen elmaslar veya doğal elmasların da ayrı ayrı tokenize edilmesi için araştırmaların olduğunu ancak bunlar için fetva ve helal sertifikası gerekebileceğini ifade etti. Sulayem ayrıca, temiz su kaynaklarının da gelecekte emtia gibi değer görmesi için çalışmaların başladığını vurguladı.

Ahmed Bin Sulayem, "Su sektörü de büyük bir piyasa. Aqua Index, bizimle bir mutabakat muhtırası imzaladı. Amaçları suyu da emtia olarak değerlendirmek. Su, soya, akaryakıt ve altın gibi önemli bir emtia haline geldiğinde, rezervlerin ve nehirlerin korunması öncelikli hale gelecek, geçmişte yeterince önem verilmeyen gelişmekte olan ülkeler bile artık bu kaynakları koruma altına alacak. Tıpkı gaz sahaları ve altın madenlerinde olduğu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Sulayem, DMCC'de sayısı 800'e yaklaşan Türk şirketlerinin İngiliz ve Çinli şirketlerin çok gerisinde kaldığını dile getirdi. DMCC’de binden fazla Çinli şirketi temsil ettiklerini aktaran Sulayem, "BAE’deki beş bin İngiliz şirketinin yüzde 40’ından fazlasına sahibiz. Kültürel olarak Türkiye ile daha yakın bir bağımız var, ortak noktalarımız çok ve birlikte keşfedecek çok şeyimiz var. Türkiye’nin Afrika’da da önemli bir varlığı bulunuyor. DMCC’de büyük bir Afrika topluluğu mevcut. Altın, elmas, gıda, petrol ve gaz gibi emtialar Türkiye için büyük önem taşıyor. DMCC’de yürütülen tüm faaliyetler ve yeni duyurulan finans merkezi, Türkiye ile iş birliği açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin bizimle iş birliği yapabileceği fırsata dönüşebilecek konular olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

CÜNEYT AKÇATEPE

