Türkiye Gazetesi
Hüzünlü dehşetli çarpıcı! İHA’nın 2025 yılı fotoğraf seçkisinden
Yurdumuzun önde gelen haber ajanslarından İhlas Haber Ajansı (İHA), muhabirleri tarafından 2025 yılında çekilmiş fotoğraflar arasında en beğenilenleri yayımladı.
İHA objektiflerine takılan ve 2025’e damga vuran fotoğraflarlar arasında en dikkat çekeni, 23 Temmuz’da Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını
oldu. Fotoğraf, Çavuşlar köyündeki orman yangınını tüm dehşetiyle gözler önüne seriyor.
