Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen eserlerin onarımı için bilimsel ve çok yönlü bir restorasyon programı hayata geçirdi.

Bu çerçevede depremden etkilenen illerde 73 vakıf eseri restore edilerek ibadete ve ziyarete açıldı. Bu şehirlerdeki 176 vakıf eserinin ise restorasyon ve onarım çalışmaları devam etti. Öte yandan, 2025 yılı boyunca deprem bölgesi dışındaki şehirlerde de kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Türkiye genelinde 121 vakıf eserinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak eserler tekrar toplumla buluşturuldu. Yürütülen ihya çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 377 vakıf eserinin zarar görmesine yol açtı. Genel Müdürlük olarak zamanla yarıştık. Ekiplerimizin yoğun gayreti ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle, şehirlerimizin hafızasında yer eden vakıf eserlerini, özgün yapıları korunarak daha sağlam şekilde yeniden ihya ediyoruz. Allah nasip ederse, 2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü yeniden milletimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

