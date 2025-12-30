Antalya’da kara yolu bulunmayan Kaleköy’de 8. sınıf öğrencisi Ömür Karataş’ın eğitimden geri kalmaması için Millî Eğitim Bakanlığınca tekne tahsis edildi. Her gün tekneyle Üçağız köyüne getirilen Karataş, oradan da servis arabasıyla okuluna götürülüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı olan ve yalnızca denizden ulaşılabilen Kaleköy’de 8. sınıf öğrencisi Ömür Karataş’ın eğitimden geri kalmaması için özel tekne tahsis etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından “En İyi Turizm Köyü 2025” ödülüne layık görülen Kale Üçağız köyüne bağlı Kaleköy’de kara yolu bulunmuyor.

Köydeki tek öğrenciye VIP servis hizmeti

Bu sebeple, Çevreli Bozoğlu Tarkun Ortaokulu öğrencisi Karataş, sekiz yıldır her sabah deniz yoluyla okuluna ulaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim sistemi kapsamında, yalnızca bir öğrenci için tahsis edilen tekneyle Demre ilçesine bağlı Üçağız’a ulaştırılan öğrenci, buradan okul servisiyle eğitim gördüğü okula gidiyor. 1,6 deniz mili uzunluğundaki yolculuk yaklaşık 15 dakika sürüyor. Karataş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 8 yıldır hafta içi her gün okula tekneyle gidip geliyorum. Denizi seviyorum. Birinci sınıftayken kalabalıktı, kavga dövüş oluyordu. Tek olunca yolculuğum çok sakin geçiyor. Önceki yıl iki kişiydik, bu sene tek ben kaldım.

19 yıldır Kaleköy ve çevresinde taşımacılık yapan tekne kaptanı Mehmet Ekici de “Bu işe başlamamın sebebi oğlumdu. Oğlum liseyi bitireli beş yıl oldu. Bu işi para için yapmıyorum. Çocukları da çok seviyorum” diye konuştu.

ANNEDEN TEŞEKKÜR

Uygulamadan 8 yıldır faydalanan anne Nilgün Karataş ise şunları söyledi: Uygulama bizim için hayati ehemmiyette. Oğlum her gün güvenle gidip geliyor. Aklım onda kalmıyor. Demre’de başlatılan bu uygulamadan dolayı Millî Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz.

