AK Parti ve Adalet Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. 50 binden fazla hükümlüye tahliye yolunu açacak düzenleme de pakette yer aldı.

Uzun süredir beklenilen 11. Yargı Paketi’yle ilgili düzenlemelerde artık sona gelindi. Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkûmun faydalanması bekleniyor. Pakete göre, suç işleme tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar şartlı salıvermeden yararlanabilecek. “Örgütlü suçlar ile terör suçları” sebebiyle cezaevinde olanlar ise düzenlemeden istifade edemeyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR GÜNDEM Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Çocuklar için adalet merkezleri artırılıyor

TRAFİK SUÇLARINA AĞIR CEZA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan paketin detaylarına göre, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütü yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, trafikte “yol kesme” eylemi ile bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası