Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro’ya ait olduğu iddia edilen prototip görüntüler internete sızdı. Paylaşılan görseller, uzun süredir konuşulan tasarım değişikliklerinin gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor.

iPhone 18 Pro modellerinde en dikkat çekici yenilik, ekranın üst kısmında yer alan Dynamic Island’ın ciddi şekilde küçülmesi. Sızıntılara göre bu alanın yüzde 25 ila 30 oranında daraltıldığı görülüyor. Bu değişiklik, Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekran altına taşıma planıyla doğrudan bağlantılı.



Özellikle Face ID kızılötesi aydınlatıcının panel altına yerleştirilmesi sayesinde, ön taraftaki kesitin daha kompakt hale geldiği belirtiliyor. Bu küçülme sadece estetik bir dokunuş değil. Daha dar bir Dynamic Island, kullanıcıya daha fazla ekran alanı sunarken, Apple’ın uzun vadeli “tam ekran iPhone” hedefinin de önemli bir ara adımı olarak görülüyor.

iPhone 18 Pro ortaya çıktı: Daha küçük Dynamic Island





Daha küçük Dinamik Ada'nın ötesinde, iPhone 18 Pro serisinin, iPhone 17 Pro'ya benzer bir tasarımı koruması ve birkaç dahili yükseltme sunması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ Kamerası en iyi telefonlar belli oldu

Tim Cook yönetiminde Apple'ın çıkaracağı son model olacak iPhone 18 serisi, bir ilk olarak değişken diyaframlı ana kamera ile gelecek. Bu da daha iyi alan derinliği kontrolü sağlayacak.

iPhone 18 Pro ortaya çıktı: Daha küçük Dynamic Island

Ayrıca, iPhone 18 Pro ve Pro Max, TSMC'nin ilk 2nm işlemcisini kullanacağı ve büyük verimlilik artışları sağlayacağı belirtiliyor.

iPHONE 18 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i Eylül 2026'da resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası