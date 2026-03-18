İsrail'in tahliye ve saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın Sur kentinden kuzeye doğru göç dalgası yaşandı. Halk kuzeye doğru yönelirken, ana arterlerde ciddi trafik yoğunluğu gözlendi.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırı tehdidi bölgede yeni bir göç dalgasının başlamasına neden oldu. Özellikle Sur ve çevresinde yaşayan siviller, yapılan tahliye çağrılarının ardından kuzeye doğru hareket etmeye başladı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in olası saldırı uyarısı sonrası binlerce kişi araçlarıyla yola çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ana arterlerde ciddi trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyrukları dikkat çekti.

BİRÇOK BÖLGE TEHDİT ALTINDA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu bölgelerde yaşayan sivillere evlerini terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Adraee, halkın Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmesini istemişti.

Paylaşılan haritalarda Sur kent merkezi ile birlikte Hamadiye, Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial gibi birçok bölgenin tehdit altında olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda binada hasar meydana gelmişti.

YENİ KRİZ KAPIDA MI?

Yaşanan gelişmeler, bölgedeki gerilimin sivil halk üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, yeni bir insani krizin kapıda olabileceği endişesini artırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası