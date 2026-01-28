ABD’li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını “bilgileri dışında dinlediği” iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak maksadıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

California Federal Mahkemesine sunulan dava dosyasında suçlamaların, Google’ın sesli asistan teknolojisi “Google Assistant” ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi. Dosyada, söz konusu dinleme, yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihazın kayıt yapması gerektiğinde devreye giriyor. Kullanıcılarının ifade etmediği özel konuşmalarını kaydettiği ve birçok cihazı kapsadığı öne sürüldü.

Apple da 3 Ocak’ta, “Siri”nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.



