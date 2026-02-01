ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni dosyalarda, Jeffrey Epstein’a ait e-postalarda Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye atıfta bulunulduğu görüldü. Belgelerde ayrıca Somaliland’a yönelik ekonomik ve stratejik projeler yer aldı.

ABD’de cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait yeni belgeler kamuoyuna yansıdı.

2012 ile 2018 arasına tarihlenen e-postalarda, Somaliland’ın su kaynakları, limanları, enerji sahaları ve kültürel projeler üzerinden düzenli biçimde gündeme alındığı yer aldı.

SU, LİMAN VE FİLM PROJELERİ YAZIŞMALARDA YER ALDI

Epstein’e gönderilen 2012 tarihli bir e-postada, Berbera Limanı yakınlarında "büyük, temiz ve henüz kullanılmamış" su rezervlerinden söz edildi. Mesajda, Suudi Arabistan’a doğrudan deniz taşımacılığına dikkat çekildi. Projenin hızlı, karlı ve lojistik açıdan kolay olduğu anlatıldı.

Aynı dönemdeki başka bir yazışmada, "Somaliwood Studios" adıyla Somaliland’da bir film ve medya merkezi kurulması önerildi. Projenin bölgesel ve kültürel etki oluşturacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

2013 yılına ait e-postalarda ise Somaliland’daki petrol arama imtiyazları gündeme geldi. Yaklaşık 30 bin kilometrekarelik üç büyük blok için 50 milyon dolarlık finansman talep edildi. Yazışmalarda petrol potansiyelinin olumlu olduğu ve Avrupa ile koordinasyon sağlanması gerektiği yer aldı.

EPSTEİN, ROTHSCHİLD HATTINDA 25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein’ın Southern Trust Company Inc. üzerinden Rothschild Group ile 25 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı görüldü.

Belgeye göre , Virgin Adaları’na kayıtlı Southern Trust Company’nin başında Epstein’ın bulunduğu, Edmond de Rothschild Holding S.A. ile doğrudan çalışma yürütüldüğü bilgisi yer aldı.

MODİ DETAYI EPSTEİN E-POSTALARINDA

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son dosya grubunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye atıfta bulunan bir e-posta da kayıtlara geçti. Jerusalem Post’un aktardığına göre, Epstein’a ait olduğu belirtilen e-postada, Modi’nin 2017’de İsrail’e yaptığı resmi ziyaret yorumlandı.

E-postada, “Hindistan Başbakanı Modi, tavsiyeyi dinledi ve ABD başkanının yararına İsrail’de dans etti ve şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı.” ifadesi yer aldı.

HİNDİSTAN’DAN CEVAP GELDİ

Yeni Delhi yönetimi, e-postadaki iddiaları kesin dille reddetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, mesajda geçen tek gerçek unsurun Modi’nin resmi İsrail ziyareti olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, e-postayı "mahkum edilmiş bir suçlunun değersiz düşünceleri" olarak nitekendirirken, Modi ile Epstein arasında herhangi bir temas ya da danışmanlık ilişkisi bulunmadığını söyledi. Buna rağmen muhalefet partileri hükümetten açıklama talep etti.

İSRAİL HAMLESİ SOMALİLAND DOSYASINI YENİDEN AÇTI

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası alanda tanınmadı. Somali yönetimi, bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor.

Dosyalarda, “Somaliland’ın tanınmasının diğer ülkelere sağlayacağı faydalar” başlıklı belgelerin Epstein’a e-posta yoluyla gönderildiği görüldü.

İsrail Somaliland’ı tanıyan ilk ülke olmuştu.

EPSTEİN DOSYASI KAPANMIYOR

Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu. ABD makamları ölümün intihar olduğunu açıkladı.

Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi birçok ünlü ismin adı geçti. FBI, "müşteri listesi" tutulduğuna dair kanıt bulunmadığını duyurdu.

