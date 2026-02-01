İstanbul'un Güngören ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 20 aylık bebeğinin üzerine su ısıtıcısındaki kaynar su döküldü. Hastaneye götürülen bebeğin çoğunluğu kolları ve bacaklarında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 27'sinin yandığı belirlendi.

Bebeğin durumu hakkında bilgilendirme yapan Doç. Dr. Mehmet Arpacık, “Hastamız yaklaşık 2 yaşında, evde sıcak su dökülmesi sonrası yüzde 27 oranında 2'nci derece yanıkla bir başka hastaneye başvurmuş. Oradan hastanemize getirdiler. Yanık alanlarının yaklaşık yüzde 80-90'ı konservatif tedavi dediğimiz kremlerle, yanık örtüleriyle, pansumanlarla düzeldi. Sıcak sıvı yanıkları genellikle 2'nci derece yanıklardır" dedi.

Türkiye'de tüm yanıkların yaklaşık yarısını çocuk yanıklarının oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Arpacık, vakalara şöyle dikkat çekti:

Bunların da büyük çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 90'dan fazlası evde ve önlenebilir ev kazaları sonucu olan yanıklardır. Çocuk yanıklarını önlemek için önlemler almamız lazım. Yanıkların birçoğu mutfakta veya yemek yenen, çay içilen yerlerde oluyor. Mümkünse 5 yaş altındaki çocukların ebeveynleri evde; masanın, sehpanın üzerine sıcak sıvıları, sıcak yemekleri koymasın. Eğer yanık alanı çok fazla değilse öncelikle 10-15 dakika akan musluk suyunun altına tutmalarını istiyoruz.