GTA oyun serisinin yapımcısı Rockstar Games'in kurucularından ve üst düzey isimlerinden bazılarının, ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuya açtığı "Epstein dosyaları"nda geçtiği iddiaları sosyal medyada ve uluslararası basında hızla yayıldı. Yeni belgelerde, Rockstar Games’in kurucu ortağı ve başkanı Sam Houser ile eski üst düzey yapımcısı Leslie Benzies’in adları yer alıyor.

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’la ilgili 3 milyondan fazla belge daha kamuya açıldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan belgelerde birçok ünlü ismin adı geçiyor. Milyonlarca sayfalık belgelerin arasından oyun dünyasını sarsan isimler de çıktı.

BELGELERDE GTA'NIN YAPIMCISI ROCKSTAR GAMES'İN BAŞKANI DA VAR

Yeni belgelerde, GTA gibi büyük yapımların sahibi olan Rockstar Games’in kurucu ortağı ve başkanı Sam Houser ile eski üst düzey yapımcısı Leslie Benzies’in adları yer alıyor.

Dosyalardaki bir sayfada, Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından biri olduğu iddia edilen Sarah Ransome’un bir e-posta bulunduğu aktarılıyor. Ransome bu belgede, Leslie Benzies’e yönelik “istismar” ve “cinsel saldırı” iddialarından söz ediyor ve aynı dönemde Sam Houser ile birden fazla görüşme yaptığını belirtiyor. Bu iddialar, metnin içeriği olarak paylaşıldı ancak şu an için resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir suçlama veya dava açıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

EPSTEİN DOSYALARINDAKİ ÜNLÜ İSİMLER

Jeffrey Epstein dosyalarında daha önce de birçok tanınmış ismin adı geçmişti. Kamuoyuna yansıyan dava belgelerinde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Elon Musk ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

JEFFREY EPSTEİN DOSYASI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, Epstein’ın ölümünün intihar olduğu yönünde sonuç paylaşıldı. Dosyaların kısmen açılmasıyla birlikte, ABD’de Epstein tartışmaları yeniden alevlendi.

