Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu, ateşle camlara şekil veriyor. Yaklaşık 25 yıldır cam üfleme sanatı ile uğraşan Paşaoğlu eserlerini yurt dışına gönderdiğini söylerken, Brunei Kralı'na yaptığı eseri de anlattı.

Camı yüksek ısıda ateşe tutarak şekillendiren Hamit Paşaoğlu, hayvan figürlerinden parfüm şişelerine, kolyelerden süs eşyalarına kadar birçok orijinal eser ortaya çıkarıyor. Mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten Paşaoğlu, "Asıl işim sıcak cam ve üfleme cam. Ömrümün sonuna kadar tezgahın başından ayrılmak istemiyorum, mesleğimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu iş için elektrik mesleğini bıraktı! Yurt dışından talep yağıyor... Brunei Kralı bile kapısını çaldı

Asıl mesleğinin elektrik olduğunu belirten Paşaoğlu, cam üfleme sanatına yeniden dönüş hikâyesini şöyle anlattı:

"25 SENEDİR BU SANATI İCRA EDİYORUM"

"Asıl mesleğim elektrikti. Uzun yıllar farklı işlerde çalıştım ama camdan kopamadım. Tekrar bu işe döndüm. 25 senedir bu sanatı icra ediyorum. Hem Türkiye'de hem de birçok ülkede sanatımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım."

KRALLARA DA YAPIYOR

Paşaoğlu'nun eserleri yalnızca Alanya ile sınırlı kalmadı. Kendi imkânlarıyla ürettiği cam eserleri Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiğini söyleyen sanatçı, dikkat çeken bir çalışmasını da şöyle anlattı:

"Brunei Kralı için katmanlı bir cam kolye yaptım. Bu kolye konsolosluk aracılığıyla gönderildi. Bu benim için büyük bir gurur."

"ALANYA CAMDA İTALYA GİBİ OLSUN"

Alanya'nın cam sanatında dünyada söz sahibi olabileceğini vurgulayan Paşaoğlu, "Yetkililerden ricam, Alanya'yı sadece turizm kenti olarak değil, aynı zamanda bir cam kültür merkezi haline getirelim. İtalya bu işin merkeziyse, Alanya neden ikinci İtalya olmasın? Bu sanatın Alanya'da tanınmasını istiyorum" dedi.

Cam üfleme sanatının yok olmaması için gençlerin bu mesleği öğrenmesi gerektiğini belirten Paşaoğlu, gençlere açık çağrıda bulunarak, "Gençler gelsin, bu mesleği öğrensin. Cam üfleme sabır ister, emek ister ama çok kıymetlidir" dedi.

Alanya'da ateşin içinde şekillenen camlar, Hamit Paşaoğlu'nun ellerinde sanata dönüşürken; usta sanatçı, hem kültürel mirası yaşatmaya hem de Alanya'yı cam sanatında dünya sahnesine taşımayı amaçlıyor.

