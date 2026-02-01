Bursa’da aynı iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat destekli baskın 5 ilde 17 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı adresteki iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde her iki eylemin de Sarallar olarak bilinen suç örgütü tarafından, planlı ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 23 ilde operasyon! Milyonlarca hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

POLİS 300 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ

Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi yapılırken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameraya anbean yansırken, Özel Harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı.

Sarallara şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

17 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 11, Bursa'da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.



Sarallara şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası