Her akşam döndüğümüz yuvamızda nasıl olmalıyız?

Nihayet bir gün ailemizden bir bir ayrılıp gideceğiz, dünyadan göçeçeğiz. Onun için ailemize karşı vazifelerimizi yerine getirerek yaşamalıyız...

Bir Müslüman, sabahtan akşama kadar Allahü teâlânın rızasını gözeterek günlük işlerini yapıp akşam eve geldiğinde şu hususlara dikkat etmeli:

Evine vaktinde dönmeli. Akşam geldiğinde sağ ayakla, Besmele ve İhlas suresini okuyarak ve selam vererek eve girmeli! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubi]

Yemek yeneceği zaman yemeğe hep beraber oturmalı. Yemekten evvel elleri yıkamalı. Yemeğe Besmele ile başlamalı. Sağ elle yemeli. İbadete kuvvet kazanma niyeti ile yemeli. Yemekten sonra, Elhamdülillah demeli ve yemek duasını okumalı.

Akşam ve yatsı namazlarını vaktinde kılmalı. Geciktirmemeli.

Nihayet bir gün ailemizden bir bir ayrılıp gideceğiz, dünyadan göçeçeğiz. Onun için ailemize karşı vazifelerimizi yerine getirerek yaşamalıyız. Onlara tatlı nasihat ederek Allahü teâlânın emirlerini öğretmeliyiz! Namazlarına devam etmelerine çok dikkat etmeli, her ihtiyaçlarını helâlden temin etmeli, onlara şefkatle ve yumuşaklıkla muâmele etmeli, Kur'ân-ı kerim ve ilmihâl bilgilerini öğretmeliyiz.

Akşam eve gelince kıymetli ilmihal ve ahlak kitaplarından bir miktar çoluk çocukla okumalı. Bütün insanlığın hayran kaldığı ecdadımızın aile yapısında, buna çok dikkat edilmiştir. Evde mesela Mızraklı İlmihal ve Ey Oğul İlmihali ve benzeri kıymetli kitaplar daima okunagelmiştir. Günümüzde ise yüzlerce Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından toplanarak yazılmış olan Tam İlmihal ve İslam Ahlakı kitapları çok kıymetlidir. Okuyanlar hayranlıklarını ve çok istifade ettiklerini söylemektedirler.

Yine her akşam sabah akşam dualarını okumalı. Akşam, sabah şu duayı okuyan kimse, sihirden, büyüden ve zalimlerin şerrinden ve belâlardan korunur. Duâ şudur: “Bismillâhirrahmânirrahîm, bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul’alîm.” Bu duayı üç kere okumalıdır.

Gece önemli bir işimiz yoksa zamanında yatmalı. Lüzumsuz şeylerle meşgul olarak uykusuz kalmamalı. Gece uykusuz kalmak, sabah namazını kaçırmaya ve yirmi dört saatin en verimli ve en bereketli vakitleri olan sabah vakitlerini uyuyarak geçirmeye sebep olur.

Yatacağı zaman şöyle niyet etmeli: "Ya Rabbi, sabah namazına kalkmak, Senin rızanı kazanmak ve ibadete kuvvet kazanmak için uyuyorum." Böyle niyetle varılan uyku ibâdet olur.

"Eûzü" ve "Besmele" okuyarak yatağa girmeli, "Eûzü-besmele" ile bir "Ayetel-kürsî" okumalıdır. Sonra her biri için besmele okuyarak üç "İhlâs", sonra bir "Fatiha", sonra birer defa iki “Kul eûzü”yü okumalıdır. Sonra üç defa (Estağfirullah'el-azîm ellezî la ilahe illâ hû) okuyup üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave etmelidir.

Günlerini ve gecelerini bu şekilde geçirenler, inşallah hayırlı ve bereketli bir ömür yaşarlar...

