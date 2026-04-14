Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, BKT EuroCup’ta sezonun en iyi 5'ine seçildi. Zizic'in yanı sıra Türk Telekom'dan Kyle Allman Jr. ve Bahçeşehir Koleji'nden Malachi Flynn de ilk 5'te yer aldı.

BKT EuroCup'ta 2025-2026 sezonunun en iyi 5'i belli oldu. Tarihinde ilk defa EuroCup finaline yükselen Beşiktaş GAİN'den Ante Zizic, en iyi 5'e seçilme başarısı gösterdi. Organizasyonda mücadele eden takımların başantrenörleri ve takım kaptanlarının yüzde 35'i, basın mensuplarının yüzde 20'si ve taraftarların yüzde 10'luk katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda; tarihinde ilk defa EuroCup finaline yükselen Beşiktaş GAİN'in Hırvat pivotu, en iyi 5'te yer aldı.

Ante Zizic

Zizic'in yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Türk Telekom'dan Kyle Allman Jr. ve Bahçeşehir Koleji'nden Malachi Flynn da ilk 5'e girdi. Ayrıca sezonun en iyi 5'inde, Hapoel Jerusalem'dan Jared Harper ve Dolomiti Energia Trento'dan DeVante Jones'a yer verildi.

Malachi Flynn

ZIZIC'İN PERFORMANSI

Sezon boyunca elde ettiği verimlilik puanı ortalamasıyla BKT EuroCup'ta en yüksek puan ortalamasına sahip 3'üncü oyuncu olan Zizic, finale uzanan 16-5'lik sezon derecesinde de kritik rol oynadı. Maç başına 12.6 sayı ortalamasıyla takımın en skorer 2'nci oyuncusu olan Hırvat pivot, 7.4 ribaund ortalamasıyla tüm EuroCup'ta ribaund sıralamasında 5'inci sırada yer alırken, maç başına 4.6 iki saylık atış isabetiyle de bu kategoride organizasyonda 8'inci sıraya yerleşti. Normal sezonda 6 defa double-double yapan Ante, 4 defa da 30'un üzerinde verimlilik puanı elde ettiği sezonun en iyi performansına, Niners Chemnitz maçında 23 sayı, 10 ribaund ve 36 verimlilik puanına ulaştı.

ANTHONY BROWN, GÜMÜŞ KARMADA

EuroCup Final Serisi öncesinde sezonun gümüş karmasına seçilen oyuncular da duyuruldu. Oylaması sonucunda Beşiktaş forması giyen Anthony Brown , en iyi ikinci 5'te yer buldu.

Bu sezon BKT EuroCup'ta normal sezonu 13-5'lik dereceyle kapatan, final kapısını da 16 galibiyet ve 5 mağlubiyetle aralayan Beşiktaş'ta 10.4 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları elde eden Brown, bu seçimle birlikte turnuva tarihinde kariyeri boyunca All-EuroCup karmalarına 3'üncü defa seçilme başarısı gösteren 3 oyuncudan biri oldu.

All-EuroCup 2nd Team'da yer alan oyuncular şu şekilde:

Anthony Brown (Beşiktaş)

Mitchell Creek (U-BT Cluj-Napoca)

Both Gach (Cosea JL Bourg-en-Bresse)

Darius McGhee (Cosea JL Bourg-en-Bresse)

Daron Russell (U-BT Cluj-Napoca)

FİNAL SERİSİ 22 NİSAN'DA BAŞLIYOR

EuroCup finalinde, Bahçeşehir Koleji'ni yarı finalde 2-0'la eleyen Beşiktaş ile Türk Telekom'u 2-1'le mağlup eden Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Bourg arasındaki final serisi 22 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Seride 2 defa kazanan taraf kupanın sahibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası